29 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин на параде Победы в Москве 24.06.20. (2020) | Фото: Россия 24

Лукашенко в Москве: "В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!"

Белорусский президент Александр Лукашенко, приехавший в Москву на парад в честь 75-летия Победы, после окончания прохода парадных расчетов вместе с Путиным и другими лидерами государств пешком отправился в Александровский сад – к могиле Неизвестного солдата.

Пока главы государств шли к Кремлю, некоторые гости успели перекинуться с ними парой фраз. Так, российского президента спросили, понравился ли ему парад, на что Путин показал большой палец вверх. А Лукашенко ответил такую фразу с трибун: "Спасибо, что приехали, друзья. Спасибо". "В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!" – улыбнулся президент Белоруссии.

Владимир Путин на параде Победы в Москве 24.06.20.|Фото: Россия 24

Лукашенко сидел недалеко от Путина, рядом с ветеранами и сыном Николаем. 

Главы государств на параде Победы 24.06.20.|Фото: Россия 24

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Лукашенко в Москве: "В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!"

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Теги: александр лукашенко, парад победы, владимир путин, москва



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