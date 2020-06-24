Лукашенко в Москве: "В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!"

Белорусский президент Александр Лукашенко, приехавший в Москву на парад в честь 75-летия Победы, после окончания прохода парадных расчетов вместе с Путиным и другими лидерами государств пешком отправился в Александровский сад – к могиле Неизвестного солдата.

Пока главы государств шли к Кремлю, некоторые гости успели перекинуться с ними парой фраз. Так, российского президента спросили, понравился ли ему парад, на что Путин показал большой палец вверх. А Лукашенко ответил такую фразу с трибун: "Спасибо, что приехали, друзья. Спасибо". "В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!" – улыбнулся президент Белоруссии.

Лукашенко сидел недалеко от Путина, рядом с ветеранами и сыном Николаем.