Украинцы прозрели? Зеленскому больше не доверяют

Рейтинг доверия жителей Украины президенту Владимиру Зеленскому продолжает падать и заметно опустился в область отрицательных значений. Уже 50% опрошенных совсем или скорее не доверяют Зеленскому, и только 41% скорее или полностью доверяют ему. То есть рейтинг доверия опустился до -9%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг".

Как и предсказывали многие эксперты год назад, эйфория доверия Зеленскому закончится через год. Так и случилось. Для краха своего рейтинга Зеленскому понадобилось всего лишь около 9 месяцев. Еще в сентябре его работой были довольны 71% опрошенных, а более половины считали, что дела в стране идут в правильном направлении.

С октябре его рейтинг начал снижаться, но уровень доверия (разница между долей доверяющих и не доверяющих) еще держался около +35%. Обвальное падение началось в декабре. Не исключено, что одной из причин разочарования украинцев стали итоги встречи лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря, к которой Зеленский активно призывал в течение полугода и обещал, что с ее помощью он остановит военный конфликт в Донбассе. Однако на встрече он отказался от реальных шагов по урегулированию, и перспектива такого урегулирования при Зеленском фактически сошла на нет, а политика в отношении Донбасса повторяет политику Петра Порошенко.

В итоге в марте рейтинг доверия Зеленскому опустился ниже нуля, то есть не доверяющих ему стало больше. Причем среди тех, кто совсем не доверяет или полностью доверяет, двукратный перевес на стороне скептиков (25% против 13%).

Правда, ему еще есть куда опускаться. Так, уровень доверия Порошенко к концу его срока был около -60%. Недоверие же Зеленскому будет расти на фоне того, что уже сегодня правительству и Раде не доверяют почти 75% опрошенных. Эти институты власти неизбежно будут тянуть вниз и рейтинг президента, хотя на Украине рейтинг первого лица тоже может быть выше рейтинга власти в целом.

Конфликт в Донбассе по-прежнему является самой волнующей проблемой для украинцев. Очень важным этот вопрос назвали 73% респондентов. При этом 81% признали провал власти на этом направлении, что стало одной из причин роста недоверия президенту.

Среди других причин недовольства населения значатся неудача в борьбе с коррупцией, которой недовольны 83%, отсутствие посадок коррупционеров из прошлой власти (82%), отсутствие экономических успехов (83%). Все это обещал сделать Зеленский.

Упал и рейтинг его партии "Слуга народа". Сейчас за нее проголосовали бы только 30%, хотя летом прошлого года она набрала 43% и сформировала монобольшинство в Раде. На востоке ее рейтинг уже сравнялся с рейтингом "Оппозиционной платформы", а на западе - с рейтингом "Евросолидарности" Петра Порошенко, хотя на выборах в Раду "Слуга народа" победила на востоке и на западе. На оккупированной Украиной территории Донбасса "Слуга народа" уже более чем в два раза уступает "Оппозиционной платформе". Только в центральных областях "Слуга народа" еще уверенно лидирует, но только за счет того, что все остальные партии там не имеют больших симпатий и голоса между ними распределены примерно поровну.

Еще одной причиной краха рейтинга Зеленскому стала его культурно-языковая политика, которая тоже продолжает политику Порошенко. Например, на русском языке и мове телепередачи хотели бы смотреть 59% опрошенных, только на мове - 38%. За полный дубляж российских фильмов на мову выступает только 22%. При этом за право выбора или паритет - более 70%. Причем из них смотреть российские фильмы только на русском хотели бы 40% опрошенных. Но власти действуют в угоду меньшинству.

51% считают ошибкой запрет российских телеканалов и соцсетей, но Зеленский в мае на три года продлил этот запрет. Запрет ряда российских фильмов и артистов назвали ошибкой 55%.

В итоге 56% считают ситуацию в стране напряженной, а 14% - взрывоопасной. Причем больше всего напряженной ситуацию считают на западе страны. Уже 70% недовольны развитием событий в стране. Основная "заслуга" в этом Зеленского. Он обманул украинцев по всему, что обещал. На Украине полностью завершен нетипичный для страны этап очарования новой властью и настала привычная пора недоверия и противостояния народа и власти.

Напомним, в апреле экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Зеленский потерял доверие.