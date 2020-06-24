29 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: Пресс-служба БАЭС

Энергетики Белоярской АЭС отправились домой после трехмесячного карантина

Сотрудников Белоярской АЭС отправили по домам после трех месяцев проживания в местном профилактории. Об этом сообщает пресс-служба БАЭС в официальной группе ВКонтакте.

Напомним, 150 энергетиков 28 марта поселили в профилакторий, так как жену одного из сотрудников госпитализировали в больницу с симптомами коронавируса. При этом работа на предприятии не прекращалась.

Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров поблагодарил персонал за добросовестную работу, отметив, что не только сотрудники БАЭС в эти месяцы были лишены контакта со своими семьями и детьми.

"Я считаю, за эти три месяца мы научились жить так, чтобы не заболеть самим, не заразить своих близких и детей, поэтому сможем обеспечить и работу станции, и своё здоровье", - говорит Иван Сидоров.

Все сотрудники проходили тест на коронавирус каждые 10 дней и, после отъезда, тестирование энергетиков также сохранится. На предприятии будут применять все необходимые меры защиты, в том числе масочный режим и регулярная дезинфекция помещений.

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Энергетики Белоярской АЭС отправились домой после трехмесячного карантина

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Теги: БАЭС, профилакторий, энергетики



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