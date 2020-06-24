В алтайской больнице вспышка коронавируса среди медиков

В Кулундинской ЦРБ Алтайского края зафиксирована "групповая заболеваемость" среди медперсонала.

"По данным регионального управления Роспотребнадзора, при оказании хирургической помощи больному, у которого впоследствии выявлена коронавирусная инфекция, произошло инфицирование врача-хирурга. В дальнейшем при обследовании контактных по данному случаю получены положительные результаты у 10 медработников. Кроме того, при проведении мониторинга медперсонала выявлены положительные результаты ещё у 15 медицинских работников ЦРБ", - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Сейчас работа терапии и хирургии в больнице приостановлена. В стационаре на лечении находятся четыре сотрудника больницы, остальные – на амбулаторном лечении.