29 Сентября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В алтайской больнице вспышка коронавируса среди медиков

В Кулундинской ЦРБ Алтайского края зафиксирована "групповая заболеваемость" среди медперсонала.  

"По данным регионального управления Роспотребнадзора, при оказании хирургической помощи больному, у которого впоследствии выявлена коронавирусная инфекция, произошло инфицирование врача-хирурга. В дальнейшем при обследовании контактных по данному случаю получены положительные результаты у 10 медработников. Кроме того, при проведении мониторинга медперсонала выявлены положительные результаты ещё у 15 медицинских работников ЦРБ", - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Сейчас работа терапии и хирургии в больнице приостановлена. В стационаре на лечении находятся четыре сотрудника больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

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В алтайской больнице вспышка коронавируса среди медиков

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Теги: коронавирус, алтайский край, медики



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