В Прикамье власти и "Фонд защиты прав дольщиков" закончат возведение 36 из 58 долгостроев края

"Фонд защиты прав дольщиков" и администрация Пермского края договорились о софинансировании восстановления прав 2,7 тыс. пострадавших дольщиков 36 из 58 проблемных объектов региона. Первыми домами, по которым уже начата совместная работа с краем, были три ЖСК: "Толмачева, 15" (один дом), "Первый Пермский микрорайон" (12 домов), "Екатерининская, 175" (три дома), сообщили Накануне.RU в региональном правительстве.

В 2020 г. на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков регион увеличил финансирование с 453 до 725 млн руб.

"На этом не останавливаемся, мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков, в следующем году тоже запланируем на это средства в бюджете", - сказал и.о. главы региона Дмитрий Махонин.

Работа идёт и по долгостроям, застройщики которых не признаны банкротами. Для получения займов застройщики должны соответствовать определенным требованиям. Одно из основных – иметь имущество для залога. Проработать все детали механизма и предложить поправки в региональное законодательство планируется до сентября.