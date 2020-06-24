29 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Пермь счастье не за горами (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье власти и "Фонд защиты прав дольщиков" закончат возведение 36 из 58 долгостроев края

"Фонд защиты прав дольщиков" и администрация Пермского края договорились о софинансировании восстановления прав 2,7 тыс. пострадавших дольщиков 36 из 58 проблемных объектов региона. Первыми домами, по которым уже начата совместная работа с краем, были три ЖСК: "Толмачева, 15" (один дом), "Первый Пермский микрорайон" (12 домов), "Екатерининская, 175" (три дома), сообщили Накануне.RU в региональном правительстве.
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В 2020 г. на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков регион увеличил финансирование с 453 до 725 млн руб.

"На этом не останавливаемся, мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков, в следующем году тоже запланируем на это средства в бюджете", - сказал и.о. главы региона Дмитрий Махонин.

Работа идёт и по долгостроям, застройщики которых не признаны банкротами. Для получения займов застройщики должны соответствовать определенным требованиям. Одно из основных – иметь имущество для залога. Проработать все детали механизма и предложить поправки в региональное законодательство планируется до сентября.

Список домов, соглашение, Фонд защиты прав дольщиков, Пермский край(2020)|Фото: permkrai.ru

Список домов, соглашение, Фонд защиты прав дольщиков, Пермский край(2020)|Фото: permkrai.ru

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В Прикамье власти и "Фонд защиты прав дольщиков" закончат возведение 36 из 58 долгостроев края

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Теги: фонд защиты прав дольщиков, софинансирование, квартиры



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