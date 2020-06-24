Президент Киргизии не присутствовал на параде из-за коронавируса в его делегации

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прилетел в Москву на парад Победы, но не участвовал в нем из-за коронавируса, выявленного у двух членов его делегации. В пресс-службе главы государства сообщили, что по прилету в столицу России все члены делегации во главе с президентом сдали тесты на COVID-19. Тестирование выявило два положительных анализа.