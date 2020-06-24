Президент Киргизии не присутствовал на параде из-за коронавируса в его делегации
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прилетел в Москву на парад Победы, но не участвовал в нем из-за коронавируса, выявленного у двух членов его делегации. В пресс-службе главы государства сообщили, что по прилету в столицу России все члены делегации во главе с президентом сдали тесты на COVID-19. Тестирование выявило два положительных анализа.
"У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат. В соответствии с дальнейшим алгоритмом, президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении пресс-службы президента.