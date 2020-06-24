Бывшего вице-мэра Екатеринбурга могут принять в состав совета директоров "Уралмашзавода"

Бывший первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко может войти в состав совета директоров ПАО "Уралмашзавод". Об этом Накануне.RU сообщили пресс-службе ООО "УК "УЗТМ — КАРТЭКС", единоличным исполнительным органом которого и является "Уралмашзавод".

По информации от пресс-службы, в его вступлении в совет директоров нет ничего удивительного, поскольку сейчас Алексей Кожемяко является первым заместителем генерального директора ПАО "Уралмашзавод". Само же решение будет принято действующим составом директоров во время годового собрания акционеров предприятия.