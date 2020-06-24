Югра удерживает антирекордные показатели по количеству новых больных коронавирусом

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 46 (до 2 тыс. 717), в Югре – на 323 (до 7 тыс. 223), на Ямале – на 137 (до 4 тыс. 553). В Югре больше всего новых заболевших – в Сургуте (110), Нижневартовске (37), Ханты-Мансийске (30). Коэффициент распространения инфекции – 1,21. С начала пандемии умерли 38 пациентов. Посмертно COVID-19 подтверждён у 59-летнего пациента из Сургута.

Отметим, Югра уже несколько дней подряд устанавливает личные антирекорды по количеству выявленных случаев коронавируса. 18 июня на округ пришлась половина новых случаев инфекции. 19 июня регион был третьим в стране по количеству вновь заболевших. 22 июня из 482 случаев в регионах "тюменской матрёшки" 295 пришлось на ХМАО. 23 июня антирекорд обновлён.

"Скончались три пациента с коронавирусом. В Новоуренгойской больнице – 59-летний мужчина. Он поступил с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. В Ноябрьске – 63-летний пострадавший, он также поступил с тяжёлым течением пневмонии, которое усугубил ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди них – онкология и хроническая сердечная недостаточность. В Муравленко скончался 56-летний пациент. У него была острая двусторонняя пневмония, течение которой также осложнилось сопутствующим заболеванием", - сказала глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 7 тыс. 176 пациентов.