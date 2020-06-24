В день парада Победы в России выявили чуть больше семи тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 393 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.