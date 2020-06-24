В день парада Победы в России выявили чуть больше семи тысяч случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 393 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 811
Московская область - 507
Ханты-Мансийский АО - 323
Санкт-Петербург - 218
Нижегородская область - 207
Воронежская область - 198
Иркутская область - 193
Челябинская область - 185
Свердловская область - 181
Красноярский край - 154
Республика Тыва - 138
Ямало-Ненецкий АО - 137
Ростовская область - 135
Архангельская область - 120
Саратовская область - 111
Новосибирская область - 108
Ульяновская область - 107
Волгоградская область - 102
Камчатский край - 93
Пермский край - 89
Карачаево-Черкесская Республика - 84
Омская область - 84
Тульская область - 83
Приморский край - 83
Хабаровский край - 83
Ивановская область - 77
Алтайский край - 77
Республика Дагестан - 75
Ставропольский край - 75
Мурманская область - 74
Республика Саха (Якутия) - 74
Белгородская область - 72
Брянская область - 72
Пензенская область - 72
Кабардино-Балкарская Республика - 71
Забайкальский край - 71
Оренбургская область - 67
Курская область - 66
Краснодарский край - 63
Томская область - 63
Чувашская Республика - 62
Сахалинская область - 61
Республика Коми - 60
Республика Башкортостан - 57
Новгородская область - 56
Тверская область - 55
Ленинградская область - 52
Самарская область - 51
Владимирская область - 50
Калужская область - 50
Тюменская область - 50
Липецкая область - 49
Республика Мордовия - 49
Республика Бурятия - 48
Амурская область - 46
Смоленская область - 45
Тамбовская область - 44
Ярославская область - 44
Псковская область - 44
Рязанская область - 43
Орловская область - 40
Республика Адыгея - 40
Республика Татарстан - 39
Республика Марий Эл - 38
Кировская область - 34
Курганская область - 34
Астраханская область - 33
Республика Карелия - 31
Республика Хакасия - 30
Республика Ингушетия - 29
Республика Северная Осетия - 28
Кемеровская область - 28
Костромская область - 25
Республика Калмыкия - 22
Удмуртская Республика - 22
Вологодская область - 21
Республика Алтай - 17
Чеченская Республика - 11
Магаданская область - 11
Республика Крым - 10
Калининградская область - 8
Еврейская АО - 4
Чукотский АО - 1
Севастополь - 1