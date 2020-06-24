29 Сентября 2020
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Общество В России
полицейский, парад Победы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В день парада Победы в России выявили чуть больше семи тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 393 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

 Москва - 811

 Московская область - 507

 Ханты-Мансийский АО - 323

 Санкт-Петербург - 218

 Нижегородская область - 207

 Воронежская область - 198

 Иркутская область - 193

 Челябинская область - 185

 Свердловская область - 181

 Красноярский край - 154

 Республика Тыва - 138

 Ямало-Ненецкий АО - 137

 Ростовская область - 135

 Архангельская область - 120

 Саратовская область - 111

 Новосибирская область - 108

 Ульяновская область - 107

 Волгоградская область - 102

 Камчатский край - 93

 Пермский край - 89

 Карачаево-Черкесская Республика - 84

 Омская область - 84

 Тульская область - 83

 Приморский край - 83

 Хабаровский край - 83

 Ивановская область - 77

 Алтайский край - 77

 Республика Дагестан - 75

 Ставропольский край - 75

 Мурманская область - 74

 Республика Саха (Якутия) - 74

 Белгородская область - 72

 Брянская область - 72

 Пензенская область - 72

 Кабардино-Балкарская Республика - 71

 Забайкальский край - 71

 Оренбургская область - 67

 Курская область - 66

 Краснодарский край - 63

 Томская область - 63

 Чувашская Республика - 62

 Сахалинская область - 61

 Республика Коми - 60

 Республика Башкортостан - 57

 Новгородская область - 56

 Тверская область - 55

 Ленинградская область - 52

 Самарская область - 51

 Владимирская область - 50

 Калужская область - 50

 Тюменская область - 50

 Липецкая область - 49

 Республика Мордовия - 49

 Республика Бурятия - 48

 Амурская область - 46

 Смоленская область - 45

 Тамбовская область - 44

 Ярославская область - 44

 Псковская область - 44

 Рязанская область - 43

 Орловская область - 40

 Республика Адыгея - 40

 Республика Татарстан - 39

 Республика Марий Эл - 38

 Кировская область - 34

 Курганская область - 34

 Астраханская область - 33

 Республика Карелия - 31

 Республика Хакасия - 30

 Республика Ингушетия - 29

 Республика Северная Осетия - 28

 Кемеровская область - 28

 Костромская область - 25

 Республика Калмыкия - 22

 Удмуртская Республика - 22

 Вологодская область - 21

 Республика Алтай - 17

 Чеченская Республика - 11

 Магаданская область - 11

 Республика Крым - 10

 Калининградская область - 8

 Еврейская АО - 4

 Чукотский АО - 1

 Севастополь - 1

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В день парада Победы в России выявили чуть больше семи тысяч случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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