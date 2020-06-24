В Пермском крае за сутки от коронавируса умерли три пациента
Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.
В Пермском крае количество инфицированных выросло на 89 (до 3 тыс. 355). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения инфекции – 1,08. За сутки от коронавируса умерли три пациента (всего – 73). С начала пандемии от сопутствующих заболеваний скончались 43 носителя инфекции.
Отметим, суточный прирост по стране – 7 тыс. 176 инфицированных.