29 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Еще четыре свердловчанина умерли от коронавируса

Второй день подряд в Свердловской области регистрируют четыре летальных исхода от новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в регионе зарегистрирован 181 новый случай заражения COVID-19, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области.

73 зараженных приходится на Екатеринбург, остальные являются жителями Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Заречного, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого лога, Горноуральского городского округа, Ивдельского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского, Серовского, Туринского и Шалинского городских округов.

Таким образом на территории Среднего Урала зафиксировано 11 тыс. 492 случая заболевания коронавирусом. 96 из 124 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 46 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 617 - находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки в связи с выздоровлением выписано 278 человек. Всего от коронавируса излечилось 6 тыс. 250 свердловчан. 79 - умерло.

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Еще четыре свердловчанина умерли от коронавируса

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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