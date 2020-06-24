29 Сентября 2020
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Андрей Пирожков, военком (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэр Высокинский прокомментировал слова депутата Пирожкова, заявившего о политической атаке

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в беседе с Накануне.RU ответил на обвинения в политической атаке на екатеринбургского депутата Андрея Пирожкова. Коммунист заявил градоначальнику во время вчерашнего заседания гордумы, что якобы это именно он стоит за военкоматом, высылающим ему повестки и отправляющим своих представителей на заседания, хотя у него военный билет. Депутат ранее был признан негодным к военной службе по состоянию здоровья и отправлен в запас.

"Считаю, что за всем этим стоите вы лично! В армию пойду вместе с Александром Геннадьевичем", - сказал Пирожков.

Мэр же в беседе с нашим корреспондентом отверг эти предположения.

"Администрация города не имеет полномочий по призыву в армию. Это бред! Это то же самое, если бы я сейчас пошел заниматься проблемами государственного уровня. Это спекуляция. Это вопрос из той же серии, если вы скажете: "Давайте администрация города создаст себе ядерное оружие". Это сложно комментировать. Как можно бред комментировать? У нас председатель областной военной комиссии Евгений Куйвашев. Как мы можем дать указания человеку в погонах?" - ответил Высокинский.

Александр Высокинский(2020)|Фото: Накануне.RU

По одной из версий, Пирожкова, который неудобен многим, пытаются выдавить из думы, чтобы заменить на депутата, легко контролируемого свердловским обкомом КПРФ. Дело в том, что 25-летний политик был избран в думу именно от данной партии, но в дальнейшем их пути разошлись.

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Мэр Высокинский прокомментировал слова депутата Пирожкова, заявившего о политической атаке

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Теги: Андрей Пирожков, Александр Высокинский, военкомат



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Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2020 10:48 Мск Военкомат не отступает: депутата Пирожкова пригласили на призывную комиссию

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