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Общество Свердловская область
дорога трасса шоссе (2012) | Фото: Накануне.ru

Казань и Екатеринбург свяжет платная трасса: объявлен конкурс на предпроектные изыскания

Компания "Автодор-инвест" объявила конкурс подрядчиков на проведение предпроектных работ по строительству скоростной автомобильной дороги Казань - Екатеринбург, которая станет частью скоростного международного транспортного коридора "Запад-Восток". Заявка на участие в конкурсе состоит из двух частей и ценового предложения. Итоги конкурса подведут 29 июля.

"Планируемая автомобильная дорога по кратчайшему маршруту соединит динамично развивающуюся агломерацию Казани и крупнейший город Уральского федерального округа - Екатеринбург, обеспечит прямые транспортные связи важнейших административных центров Поволжского федерального округа с восточными регионами страны, в том числе интегрирует в единую сеть скоростных дорог Российской Федерации города-миллионники Казань и Екатеринбург", - указано в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 114 млн 750 тыс. руб. Подрядчик представит не менее трех вариантов прохождения трассы с прогнозом движения на всех маршрутах. Заявки принимаются с 23 июня.

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Казань и Екатеринбург свяжет платная трасса: объявлен конкурс на предпроектные изыскания

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Теги: "Автодор-инвест", конкурс, скоростная дорога, Казань-Екатеринбург



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