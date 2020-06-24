Названы возможные пожизненные последствия коронавирусной инфекции

Эксперты рассказали о последствиях коронавируса, которые могут остаться у пациентов на всю жизнь. Так, по мнению Национальной службы здравоохранения Великобритании, каждый третий пациент после перенесенного COVID-19 может страдать от повреждения легких, хронической усталости и психических расстройств.

По данным исследования, у 30% переболевших коронавирусной инфекцией в дальнейшем может развиться фиброз легких. У половины вылечившихся могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, и около 70% могут страдать от бредового расстройства. У каждого десятого пациента выявляли острое поражение сердца, передает РБК.

А одна из версий предполагает, что коронавирус может наносить мозгу повреждения, вызывающие впоследствии болезнь Альцгеймера.