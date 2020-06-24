Путин: "Советский народ сокрушил нацизм. В этом чистая, незамутненная правда"

В Москве на Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Он был перенесен с 9 мая из-за эпидемии коронавируса. 24 июня – день исторического парада Победы 1945 года.

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Владимир Путин выступил перед парадом. В своей поздравительной речи президент России сказал: "Победа определила будущее планеты на десятилетия вперед. В этом году традиционные торжества проходят 24 июня. Ровно 75 лет назад здесь, у стен Кремля состоялся легендарный парад победителей. Это был триумф невиданной силы, победы жизни над смертью, добра над злом. По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. В нем присутствовали незримо все те, кто остался на полях сражений. Мы склоняем голову перед всеми, кто не пришел с войны. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас".

"Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ, миллионы людей разных национальностей. Они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия. Ее солдатам не нужны были ни слава, ни почести, ни чужая земля. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг – помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть войны с Германией. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, уничтожил 75% от общего числа танков, самолетов, артиллерийских орудий противника. В этом состоит чистая, незамутненная правда о войне, мы обязаны передать ее нашим детям, внукам и правнукам", - сказал глава государства.

Он перечислил страны, из которых сегодня приехали участники парада и гости. "Мы никогда не забудем вклад наших союзников. Чтим отважных бойцов всех государств антигитлеровской коалиции. Мы знаем и по-особому остро чувствуем, какая это ценность – человек", - добавил Путин.

"Этот подвиг является достоянием всего человечества. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Мы сделаем все, чтобы память о ваших свершениях никогда не померкла. Слава поколению, победившему нацизм. Слава героям Отечественной войны! Ура!" – заключил президент.

В военном параде Победы участвуют свыше 13 тыс. военнослужащих, 216 единиц наземной военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Музыкальное сопровождение обеспечивает сводный оркестр оборонного ведомства. В период с 8 по 15 июня парадные расчеты и механизированные колонны прошли подготовку на площадке в Алабине (Московская область), 17 и 18 июня в центре Москвы были проведены вечерние репетиции с участием наземной техники, 20 июня состоялась генеральная репетиция парада.