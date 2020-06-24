Екатеринбуржцы вышли на акции против поправок в Конституцию

В уральской столице прошли пикеты против изменений основного закона страны - Конституции. Так, всероссийское голосование по поправкам намечено на 1 июля. Как передает Накануне.RU, несколько жительниц вышли в центр города выразить свою гражданскую позицию.

При этом активистки держали в руках плакаты с лозунгами. В акции приняли участие три женщины.

"Одиночные пикеты прошли 22 июня без серьезных происшествий. В 17.30 на Площади 1905 года возле памятника Ленину полиция проверила у меня документы и сфотографировала плакат. Никаких угроз или попыток меня задержать не было - одиночные пикеты разрешены законом и не требуют предварительного согласования. Прохожие отнеслись к нам либо нейтрально, либо положительно. Не было ни одного случая осуждения наших действий, никаких конфликтов или даже споров", - отметила одна из участниц акции Ирина.