29 Сентября 2020
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одиночный пикет против поправок (2020) | Фото: vk.com/incekb

Екатеринбуржцы вышли на акции против поправок в Конституцию

В уральской столице прошли пикеты против изменений основного закона страны - Конституции. Так, всероссийское голосование по поправкам намечено на 1 июля. Как передает Накануне.RU, несколько жительниц вышли в центр города выразить свою гражданскую позицию.

При этом активистки держали в руках плакаты с лозунгами. В акции приняли участие три женщины.

одиночный пикет против поправок(2020)|Фото: vk.com/incekb

"Одиночные пикеты прошли 22 июня без серьезных происшествий. В 17.30 на Площади 1905 года возле памятника Ленину полиция проверила у меня документы и сфотографировала плакат. Никаких угроз или попыток меня задержать не было - одиночные пикеты разрешены законом и не требуют предварительного согласования. Прохожие отнеслись к нам либо нейтрально, либо положительно. Не было ни одного случая осуждения наших действий, никаких конфликтов или даже споров", - отметила одна из участниц акции Ирина.

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Екатеринбуржцы вышли на акции против поправок в Конституцию

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Теги: Конституция РФ, акция, пикет. Екатеринбург



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