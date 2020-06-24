В Югре пьяный водитель протащил полицейского на своём автомобиле

37-летнему водителю из Приобья грозит срок за то, что он не подчинился требованию полицейского остановиться и протащил силовика на своём автомобиле, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Конфликт произошёл вечером 7 апреля. По версии следствия, пьяный водитель катался на машине по посёлку Приобье. После он остановился на площади перед железнодорожным вокзалом. Там его и застал сотрудник ГИБДД, который заподозрил водителя в опьянении и решил проверить его документы.

Увидев сотрудника полиции, который попытался заглушить двигатель и забрать ключи, злоумышленник нажал на педаль газа, автомобиль резко тронулся с места. Потом водитель, проехав 150 м, резко сбросил полицейского на землю, после чего машина врезалась в фонарь. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

Дело водителя ушло в суд. Ему грозит до 10 лет колонии.