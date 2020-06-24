В Самаре парад Победы проходит с пустыми трибунами
В Самаре – одном из трех городов ЦВО, где 24 июня проходят парады, - парадные расчеты проходят мимо практически пустых трибун. В отличие от Екатеринбурга, где горожан не ограничивали в возможности посетить площадь, в Самаре по рекомендации Роспотребнадзора зрителями смогли стать только граждане в возрасте от 18 до 60 лет. На трибунах разрешили занять не более 10% посадочных мест.
Главными зрителями в Самаре стали врачи, волонтеры и социальные работники.
Фото: Россия 24
Выступая перед парадом, глава региона Дмитрий Азаров цитировал высказывания Путина про патриотизм и упоминал поправки в Конституцию в контексте патриотического воспитания и защиты границ страны.