29 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
ЛМ-68М трамвай салон трамвая общественный транспорт Санкт-Петербург (2019) | Фото:Википедия

В Екатеринбурге обстреляли трамвай с пассажирами

В центре Екатеринбурга на остановке "Протезно-ортопедическое предприятие" неизвестные обстреляли трамвай №2 с пассажирами внутри. У одной из пассажирок была выявлена ссадина на шее, госпитализация не понадобилась.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, к месту происшествия оперативно прибыли карета "скорой помощи" и сотрудники полиции.

"По факту повреждения стекла трамвая сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливается характер повреждения", - сообщил он.

На месте была задействована следственно-оперативная группа ОП №11.

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В Екатеринбурге обстреляли трамвай с пассажирами

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Теги: трамвай, обстрел, пассажиры, полиция, Екатеринбург



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