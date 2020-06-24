В Екатеринбурге обстреляли трамвай с пассажирами

В центре Екатеринбурга на остановке "Протезно-ортопедическое предприятие" неизвестные обстреляли трамвай №2 с пассажирами внутри. У одной из пассажирок была выявлена ссадина на шее, госпитализация не понадобилась.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, к месту происшествия оперативно прибыли карета "скорой помощи" и сотрудники полиции.

"По факту повреждения стекла трамвая сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливается характер повреждения", - сообщил он.

На месте была задействована следственно-оперативная группа ОП №11.