СМИ: в сети появилась база данных пользователей Telegram

В даркнете появилась база с данными нескольких миллионов пользователей Telegram. Файл занимает порядка 900 мегабайт. Каталог содержит телефонные номера и ники пользователей. Также в досье есть уникальные идентификаторы пользователей, сообщает издание "Код Дурова". В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы – она, якобы, собирается через встроенную функцию импорта контактов при регистрации.

"Такие базы обычно содержат соответствия "номер телефона — идентификатор пользователя в Telegram". Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор", - сообщили в пресс-службе.

По данным Telegram, большинство слитых аккаунтов уже не актуальны.

В Telegram добавили, что почти 70% аккаунтов в базе являются пользователями из Ирана, а 30% — из России.