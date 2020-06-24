Четыре врача Свердловской области были награждены Почетными грамотами Президента РФ

За вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм Почетными грамотами Президента Российской Федерации были награждены четверо врачей из медучреждений Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, присуждение награды приурочено ко Дню медицинского работника.

Награды были удостоены:

Заместитель главного врача по инфекционной службе городской клинической больницы №40 Екатеринбурга, кандидат медицинских наук Наталья Бацкалевич. Лауреат премии профессионального призвания "Медицинский олимп" в 2009 г. и 2010 г., призер X всероссийского конкурса "Лучший врач года" в номинации "Лучший врач-инфекционист" в 2011 г.. Также, во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г., Наталья Бацкалевич принимала оказывала медицинскую помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, а в 2020 г. помогает больным коронавирусом пациентам.

Заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук Дмитрий Бельский. Также оказывал помощь пациентам с инфекционными заболеваниями во время проведения Чемпионата мира по футболу. В 2019 г. трудился на в период подъема гриппа, а в текущем году обеспечивал здоровье и безопасность пациентов с коронавирусной инфекцией.

Главный врач центральной городской клинической больницы №24 в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук Алексей Малинкин. Благодаря эффективной стратегии управления медучреждение в кратчайшие сроки смогло перепрофилироваться для работы с новой коронавирусной инфекцией. С 13 апреля 2020 года в больнице развернуто 400 коек, из них 142 реанимационных. В учреждении уже пролечено 543 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Главный врач центральной городской больницы №3 в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук Антон Старков. Принимает активное участие в организации работы обсерваторов "Атлантик" и "Коматек". Под его руководством было организовано проведение противоэпидемиологических мероприятий, в частности коллектив больницы провел массовое тестирование жителей Екатеринбурга на COVID-19.