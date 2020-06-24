29 Сентября 2020
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ЕС запретит въезд на свою территорию путешественникам из США, Бразилии и России

Евросоюз рассматривает возможность запрета на въезд путешественников из неблагоприятных по коронавирусу стран, таких как США, Бразилия и Россия. Для въезжающих из других стран границы ЕС должны открыться с 1 июля, пишет New York Times.

По данным издания, все страны ЕС поделил на "опасные" и "безопасные", исходя из целого ряда параметров, например, среднее число новых случаев заражения на 100 тыс. человек за последние две недели. В ЕС этот показатель равен 16, в Бразилии – 190, в США – 107, в России – 80. Предполагается, что "черный список" стран будет пересматриваться каждые две недели.

Ожидается, что окончательный список "запретных" стран будет опубликован на следующей неделе.

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ЕС запретит въезд на свою территорию путешественникам из США, Бразилии и России

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Теги: ес, запрет, въезд, бразилия, коронавирус, черный список



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