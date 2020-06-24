29 Сентября 2020
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Парад Победы 24.06.20 в Екатеринбурге. (2020) | Фото: Россия 1

В Екатеринбурге парад Победы проходит при большом стечении зрителей, среди них - Безруков

В Екатеринбурге в 8:00 мск (10 утра по местному времени) начался военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Принимает парад командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин.

Прогнозы синоптиков, обещавших дождь, пока не оправдываются: над городом облачно, но это не помешает пролету военной авиации. На Площади 1905 года присутствуют первые лица региона и города, ветераны, общественные деятели и местные бизнесмены. Специальным гостем стал актер Сергей Безруков. Знаменитость расположилась на трибуне рядом с главой РМК Игорем Алтушкиным.

Сергей Безруков на параде в Екатеринбурге(2020)|Фото: t.me/COVID19Ekat

Гостей на трибунах рассадили с учетом социального дистанцирования, на входе на площадь измеряли температуру, волонтеры раздавали маски и перчатки.

толпа, зрители, парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

температура, роспотребнадзор, парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

волонтеры, парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Несмотря на продолжающийся режим ограничения массовых мероприятий, к площади пришло довольно много горожан, многие с детьми, довольно много людей без масок. Социальную дистанцию они (за редким исключением) не соблюдают, толпясь у мест, с которых видно парад. Некоторые люди пришли с фотографиями фронтовиков – обычно такие таблички и плакаты приносят на акцию Бессмертный полк.

толпа, зрители, парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

скорая, медицина катастроф, парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

полиция, парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

"75 лет отделяют нас от знаменательного дня, когда Красная армия разгромила фашистскую Германию. Поздравляю вас с самым главным, самым родным праздником, - начал поздравление-обращение Лапин. – Низкий поклон ветеранам и долгих им лет жизни".

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, Евгений Куйвашев, парад Победы в Екатреинбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

ветеран, парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, военные парады в Центральном военном округе проводятся сегодня только в трех городах - Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. В остальных городах могут проводиться торжественные шествия, разрешение которых отдано на откуп муниципалитетам и главам регионов.

Александр Высокинский, парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге парад Победы проходит при большом стечении зрителей, среди них - Безруков

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Теги: парад победы, екатеринбург, цво



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Развитие сюжета:

Ранее 24.06.2020 09:23 Мск В Самаре парад Победы проходит с пустыми трибунами

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