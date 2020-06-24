29 Сентября 2020
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Политика Сибирский ФО
опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

В губернаторы Иркутской области выдвинулось семь претендентов, в КПРФ пока не определились

Седьмым претендентом, кто сдал документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы Иркутской области в облизбирком, стала Юлия Бережнова. Она трудится заведующей отделением спортивного резерва государственного колледжа олимпийского резерва, на выборы идет в качестве самовыдвиженца, сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии.

Сейчас у Бережновой приняты документы, она может приступить к сбору подписей, по закону ей необходимо представить в свою поддержку не менее 9 тыс. 307 и не более 10 тыс. 237 подписей жителей Иркутской области из 32 муниципалитетов.

Таким образом, на утро 24 июня облизбирком Иркутской области уведомили о своем желании участвовать в досрочных выборах губернатора семь претендентов.

Напомним, что первым документы на регистрацию в Иркутской области в комиссию представил и начал собирать подписи врио губернатора Игорь Кобзев, он идет на выборы как самовыдвиженец, но поддерживается как кандидат "Единой Россией".

Сохраняется главная интрига предстоящей выборной кампании в Иркутской области – выдвижение кандидата от КПРФ, по некоторым данным, это могло произойти еще на прошлой неделе. Но возникла заминка из-за разногласий как внутри самого регионального отделения КПРФ, отсутствует, видимо, консенсус по кандидатуре и в центральном аппарате партии. Между тем, накануне экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ушедший в "добровольную" отставку в декабре 2019 года по требованию Кремля, написал письмо Владимиру Путину и попросил его допустить снова на выборы губернатора.

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В губернаторы Иркутской области выдвинулось семь претендентов, в КПРФ пока не определились

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Теги: Юлия Бережнова, Игорь Кобзев, Сергей Левченко, КПРФ, выборы



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Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2020 12:29 Мск Путин не стал отвечать на письмо Левченко с просьбой допустить его до выборов

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Ранее 23.06.2020 07:50 Мск Левченко написал Путину письмо – попросил допустить его до выборов главы Иркутской области

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