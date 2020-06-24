В губернаторы Иркутской области выдвинулось семь претендентов, в КПРФ пока не определились

Седьмым претендентом, кто сдал документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы Иркутской области в облизбирком, стала Юлия Бережнова. Она трудится заведующей отделением спортивного резерва государственного колледжа олимпийского резерва, на выборы идет в качестве самовыдвиженца, сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии.

Сейчас у Бережновой приняты документы, она может приступить к сбору подписей, по закону ей необходимо представить в свою поддержку не менее 9 тыс. 307 и не более 10 тыс. 237 подписей жителей Иркутской области из 32 муниципалитетов.

Таким образом, на утро 24 июня облизбирком Иркутской области уведомили о своем желании участвовать в досрочных выборах губернатора семь претендентов.

Напомним, что первым документы на регистрацию в Иркутской области в комиссию представил и начал собирать подписи врио губернатора Игорь Кобзев, он идет на выборы как самовыдвиженец, но поддерживается как кандидат "Единой Россией".

Сохраняется главная интрига предстоящей выборной кампании в Иркутской области – выдвижение кандидата от КПРФ, по некоторым данным, это могло произойти еще на прошлой неделе. Но возникла заминка из-за разногласий как внутри самого регионального отделения КПРФ, отсутствует, видимо, консенсус по кандидатуре и в центральном аппарате партии. Между тем, накануне экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ушедший в "добровольную" отставку в декабре 2019 года по требованию Кремля, написал письмо Владимиру Путину и попросил его допустить снова на выборы губернатора.