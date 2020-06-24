Волонтеры сопровождают свердловских ветеранов во время парада Победы

Во время проведения парада Победы на Площади 1905 года в Екатеринбурге обеспечением безопасности ветеранов Великой Отечественной войны займутся волонтеры Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, добровольцы Ресурсного центра традиционно принимают участие в мероприятиях, посвященных памятным датам, и к проведению парада Победы они также подготовились: у всех участников имеются при себе средства индивидуальной защиты.

"Добровольцы нашего центра принимали участие в организации и проведении онлайн-парадов для наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны. Такие мероприятия с торжественным построением во дворах, где живут герои войны, уже проводились совместно с Военным окружным штабом", - рассказал руководитель Ресурсного центра Ильяс Тлеубаев.