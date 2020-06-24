29 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Центр общественного наблюдения (2020) | Фото: све.рф

Работа Центра общественного наблюдения за голосованием по поправкам стартовала в Екатеринбурге

Центра общественного наблюдения за проведением голосования по поправкам в Конституцию РФ начал свою работу в Екатеринбурге. В мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" развернут call-центр.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, впервые наблюдатели получат возможность работы в мобильном формате – в их распоряжении будут мобильные центры наблюдения.

Проект направлен на обеспечение объективного и эффективного контроля независимыми общественными и экспертными организациями за ходом голосования. Руководит центром свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Татьяна Мерзлякова(2020)|Фото: све.рф

"Сейчас стало больше общественных наблюдателей, чем обычно. Мы до сих пор принимаем заявки от людей, желающих участвовать в наблюдении за голосованием", – рассказала Татьяна Мерзлякова.

В этот раз отслеживать и проверять сообщения о нарушениях будут с помощью социальных сетей.

Мобильные центры наблюдения появятся в пяти городах Свердловской области – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Серове.

Микроавтобусы со спецсимволикой будут выезжать на избирательные участки, расположенные как в помещениях, так и на придомовых территориях.

В других населенных пунктах группы мобильных наблюдателей так же получат транспорт. Таким образом, общественным контролем будут охвачены все этапы голосования, начиная с 25 июня.

Центр общественного наблюдения(2020)|Фото: све.рф

Набор и обучение наблюдателей провела Общественная палата Свердловской области, председатель которой Александр Левин также подчеркнул высокий интерес к наблюдению.

"Я далеко не в первый раз участвую в организации выборов, голосования и в этот раз отмечаю огромное число желающих стать наблюдателями", – отметил Александр Левин.

Напомним, всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Работа Центра общественного наблюдения за голосованием по поправкам стартовала в Екатеринбурге

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Теги: Центр общественного наблюдение, поправки в Конституцию, Татьяна Мерзлякова



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