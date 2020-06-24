В Перми назначен управляющий директор "Мотовилихинских заводов"

Конкурсный управляющий публичного акционерного общества "Мотовилихинские заводы" Виталий Шемигон назначил управляющим директором предприятия Сергея Дядькина, до этого занимавшего должность заместителя. Он займется усилением мер по реализации программы финансового оздоровления группы предприятий, входящих в состав общества, сообщили Накануне.RU в холдинге.

Своей цели Дядькин должен будет добиться, в частности, через повышение эффективности операционной деятельности и снижение производственных затрат. Также ему предстоит решить комплекс задач, связанных с повышением рентабельности производств, улучшением их операционных показателей, завершением комплексной реструктуризации производственной площадки предприятия. Одновременно Дядькин является директором "дочки" предприятия, ООО "Мотовилиха – гражданское машиностроение". Он продолжит свою работу и на этой должности.

Как сообщалось ранее, 26 марта 2018 г. Арбитражный суд Пермского края признал "Мотовилихинские заводы" банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Отметим, что несмотря на банкротство, завод продолжает выполнять ГОЗ.

Предприятие "Мотовилихинские заводы", а также его дочерняя организация "Специальное конструкторское бюро" занимаются производством оружия и боеприпасов, в частности выпускают боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускает самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

Дочерняя компания "Мотовилиха - гражданское машиностроение"- занимается производством нефтепромыслового оборудования.