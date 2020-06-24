29 Сентября 2020
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Экономика
Яндекс, Сбербанк, интернет, ноутбуки (2017) | Фото: Накануне.RU

"Яндекс" и Сбербанк "разводятся": компании поделят совместные активы

Крупная сделка на российском IT-рынке. "Яндекс", акции которого накануне достигли рекордных высот после обещания Путина о налоговом маневре для IT-компаний, и Сбербанк будут делить сервисы "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет". Первый заберет себе банк (сейчас он уже владеет 75% сервиса), второй полностью отойдет "Яндексу" (компания выкупит у Сбербанка 45%).

Доля "Сбера" в "Маркете" оценена в 42 млрд руб. А доля "Яндекса" в "Деньгах" – в 2,4 млрд руб. Закрыть сделку пока еще партнеры собираются в третьем квартале 2020 года, пишут "Ведомости".

"Конкуренция между экосистемами Сбербанка и "Яндекса" стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом "Яндекса" удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение", – приводятся в сообщении Сбербанка слова первого заместителя председателя правления Льва Хасиса.

По условиям сделки "Яндекс" выпустит и разместит акции класса А на $800 млн: на $200 акции будут размещены по ускоренной подписке, остальное в равных долях будет продано трем инвесторам: "ВТБ Капиталу" и инвесткомпаниям Романа Абрамовича и Александра Абрамова и Александра Фролова.  

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"Яндекс" и Сбербанк "разводятся": компании поделят совместные активы

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Теги: яндекс, сбербанк, раздел активов, яндекс.деньги, яндекс.маркет



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