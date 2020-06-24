В России начались военные парады в честь 75-летия Победы

В России начались военные парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первые шествия прошли на Дальнем Востоке. Парады проходят в семи городах Восточного военного округа, в них принимают участие 21 тыс. человек, более 600 единиц техники, авиация.

Открыли день военные на Камчатке. Здесь торжественным маршем прошли парадные расчеты Войск и Сил на северо-востоке России (ОКВС), береговой охраны ФСБ по восточному Арктическому району, МЧС и курсанты военно-учебного центра при КГТУ – всего около 900 человек. Из-за коронавируса мероприятия сделали закрытыми для гражданских – смотреть парад можно было по телевизору и в интернете.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Подразделения ОКВС и Тихоокеанского флота приняли участие в параде и в Хабаровске – этот марш стал главным в Восточном военном округе, в нем участвовало 3400 человек. Из исторической военной техники присутствовали танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, реактивные минометы БМ-13 "Катюша". Современную часть механизированной колонны на юбилейном параде представили танки Т-80, Т-72Б3, БМП-2, бронетранспортёры БТР-80, БТР-82А, ствольная артиллерия, ЗРК "Тор-М2У", "Бук", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", машины химической разведки РХМ-6, ОТРК "Искандер", зенитные ракетные системы С-300 ПС и С-400, комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2" и "Инфауна".

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Во Владивостоке пред началом парада провели дезинфекцию улиц. После выноса Знамени Победы и российского триколора командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц и командующий парадом вице-адмирал Денис Березовский произвели объезд войск гарнизона. А вот пролет морской авиации ТОФ и ВКС отменили из-за погодных условий – низкой облачности.