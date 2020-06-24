В Москве на сходке криминальных авторитетов началась стрельба, задержаны 30 человек

В Москве полиция задержала около 30 человек в ходе операции по борьбе с оргпреступностью. Сходка криминала произошла в кафе на Алтуфьевском шоссе. Началась стрельба, один человек пострадал, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе", - рассказал источник. По его словам, у некоторых задержанных в ходе спецоперации обнаружилось оружие.