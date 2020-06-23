28 Сентября 2020
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Общество Москва
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

Пять дней отсидел. Внук экс-губернатора Ишаева госпитализирован из-под ареста

Внук бывшего хабаровского губернатора и дальневосточного полпреда Виктора Ишаева Игорь, арестованный за пьяное ДТП, госпитализирован из спецприемника с жалобами на ухудшение самочувствия. После выздоровления его вернут в место изоляции, и больничный не сократит срок наказания.

"При проверке членами ОНК спецприемника №2 для лиц, отбывающих административный арест нам сообщили, что 19 июня Игорь Ишаев пожаловался на плохое самочувствие, ему была вызвана Скорая помощь. После осмотра врачи госпитализировали его в одну из московских клиник", - цитирует Интерфаксу ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.

Представитель ОНК уточнил, что плохое самочувствие Ишаева не связано с ДТП, в которое тот попал.

Напомним, 18 июня Мировой суд Москвы отправил Игоря Ишаева на 12 суток под административный арест за вождение автомобиля в нетрезвом виде и без водительских прав.

Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

17 июня в центре Москвы Ишаев, находясь за рулем Porsche Panamera, при развороте столкнулся с двумя автомобилями, движущимися по встречному направлению. Пострадавших в результате ДТП нет.

По данным полиции, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен водительских прав.

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Пять дней отсидел. Внук экс-губернатора Ишаева госпитализирован из-под ареста

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Теги: виктор ишаев, игорь ишаев, пьяное дтп



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