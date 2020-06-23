ФАС не нашла нарушений в 95-миллиардной закупке труб "Газпромом" для крупных проектов, в том числе - на Урале

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область Москва
трубы большого диаметра, ОМК, ВМЗ (2017) | Фото: ОМК

ФАС не нашла нарушений в 95-миллиардной закупке труб "Газпромом" для крупных проектов, в том числе - на Урале

ФАС не нашла нарушений в крупнейшей закупке труб "Газпромом". Трубы потребовались компании для крупных проектов, в том числе - на Урале. Речь идет о сделке на 95,503 млрд руб, проведенной в форме конкурентного отбора, когда объемы могут достаться всем участникам, но с различной долей. Все пять компаний, участвовавших в закупке, признаны победителями. "Газпром" не раскрывает их названия.

Интерфакс сообщает, что в России как раз пять компаний, выпускающих трубы большого диаметра. Это "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского, "Объединенная металлургическая компания" Анатолия Седых, группа ЧТПЗ Андрея Комарова, "Северсталь" Алексея Мордашова и "Загорский трубный завод", совладельцем которого является сооснователь и партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николай Егоров. Как распределятся объемы станет известно после рассмотрения всех жалоб.

Речь идет о поставке 1,279 млн тонн труб (диаметром 1420 и 1220 мм) в 2021 и 2022 годах. Трубы покупаются для новых строек: "Капитальный ремонт магистральных газопроводов для транспортировки этансодержащего газа из северных районов Тюменской области от КС "Новоуренгойская" до КС "Ухта"; лупинги МГ "Сила Сибири", для третьей нитки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок" и других проектов.

На документацию указанной закупки в ФАС поступило две жалобы. Одна жалоба подана компанией ООО "Просперити", вторая от физического лица.

В управлении информации ПАО "Газпром" прокомментировали эти обращения: "Газпром" знаком с сутью жалоб, считает их необоснованными. Практика подачи жалоб со стороны компаний и, тем более, физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов. Рассмотрение жалоб таких "профессиональных жалобщиков" считаем недопустимым".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ФАС не нашла нарушений в 95-миллиардной закупке труб "Газпромом" для крупных проектов, в том числе - на Урале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: газпром, закупка, трубы, тмк, чтпз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети