ФАС не нашла нарушений в 95-миллиардной закупке труб "Газпромом" для крупных проектов, в том числе - на Урале

ФАС не нашла нарушений в крупнейшей закупке труб "Газпромом". Трубы потребовались компании для крупных проектов, в том числе - на Урале. Речь идет о сделке на 95,503 млрд руб, проведенной в форме конкурентного отбора, когда объемы могут достаться всем участникам, но с различной долей. Все пять компаний, участвовавших в закупке, признаны победителями. "Газпром" не раскрывает их названия.

Интерфакс сообщает, что в России как раз пять компаний, выпускающих трубы большого диаметра. Это "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского, "Объединенная металлургическая компания" Анатолия Седых, группа ЧТПЗ Андрея Комарова, "Северсталь" Алексея Мордашова и "Загорский трубный завод", совладельцем которого является сооснователь и партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николай Егоров. Как распределятся объемы станет известно после рассмотрения всех жалоб.

Речь идет о поставке 1,279 млн тонн труб (диаметром 1420 и 1220 мм) в 2021 и 2022 годах. Трубы покупаются для новых строек: "Капитальный ремонт магистральных газопроводов для транспортировки этансодержащего газа из северных районов Тюменской области от КС "Новоуренгойская" до КС "Ухта"; лупинги МГ "Сила Сибири", для третьей нитки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок" и других проектов.

На документацию указанной закупки в ФАС поступило две жалобы. Одна жалоба подана компанией ООО "Просперити", вторая от физического лица.

В управлении информации ПАО "Газпром" прокомментировали эти обращения: "Газпром" знаком с сутью жалоб, считает их необоснованными. Практика подачи жалоб со стороны компаний и, тем более, физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов. Рассмотрение жалоб таких "профессиональных жалобщиков" считаем недопустимым".