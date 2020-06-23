"Аэрофлот" опять в центре скандала с животными: прокуратура проверяет историю с травмированием собак

Прокуратура проверит сообщения СМИ о травмировании собак во время перелетов с авиакомпанией "Аэрофлот". О начавшейся проверке сообщает пресс-служба Московской межрегиональной прокуратуры.

"Организована проверка по сообщениям, размещённым в средствах массовой информации о травмировании собак после перелётов рейсами авиакомпании "Аэрофлот" по маршрутам Петропавловск-Камчатский - Москва и Москва - Симферополь. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирка, летевшая из Москвы в Крым, получила своего питомца в грязной окровавленной клетке, а собака, направлявшаяся на Камчатку, завершила полет с травмой глаза. Оба животных путешествовали в багаже, согласно правилам перевозки животных воздушным транспортом.

Ранее, напомним, "Аэрофлот" уже оказывался в центре скандала с перевозкой домашних животных - инцидент произошел в январе. Во время перелета из Нью-Йорка в Москву погибли двое котов, еще у одного было диагностировано обморожение. Хозяин потребовал, чтобы в отношении сотрудников, ответственных за багаж, было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". В авиакомпании заявили, что пересмотрят правила перевозки во всех аэропортах. "Аэрофлот" считает, что ответственность за произошедшее лежит на компании "Шереметьево Хэндлинг", которая работает с багажом.