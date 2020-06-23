Медики обследуют "суррогатных" младенцев, изъятых из московской квартиры

Младенцы, изъятые из московской квартиры, проходят обследование в нескольких учреждениях столицы. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

По данным уполномоченного по правам детей, предварительно, состояние здоровья детей оценивается удовлетворительно.

"Сейчас как можно скорее необходимо найти законных представителей этих детей, а также установить причины и обстоятельства, по которым новорожденные оказались в этой квартире, чтобы определиться с дальнейшими шагами по жизнеустройству детей. Самое главное – малыши в безопасности, их здоровью ничего не угрожает, а другие вопросы – решаемы", - сказала Анна Кузнецова.

Следственным комитетом Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения пяти новорожденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).

Напомним, в одной из квартир дома по улице Аргуновской в Москве обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода. По этому факту ГСУ СКР по столице возбудило уголовное дело.

По данным следствия, в квартире с детьми находились две женщины, личности которых сейчас устанавливаются, как и местонахождение и личности родителей детей. Младенцы предназначались для приемных родителей из Китая. Дети были рождены суррогатными матерями.