Бывший и нынешний губернаторы Тюменской области обсудили реализацию нацпроекта "Жилье"

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании с участием министра строительства РФ Владимира Якушева и полпреда УрФО Николая Цуканова. Глава региона рассказал своему предшественнику - Якушев ушел на повышение именно с поста губернатора Тюменской области, - о том, что на нацпроекты будет направлено 19 млрд руб, и 15% от общего объема потратят именно на "жилищный" проект, который курирует Минстрой.

Открывая совещание, Николай Цуканов напомнил, что Уральскому федеральному округу поставлена задача в 2024 году увеличить ввод жилья до 9,5 млн кв. метров. Это на три миллиона больше, чем было построено в 2019 году.

Владимир Якушев сообщил, что на весенней сессии Госдума РФ планирует принять поправки в действующее законодательство, дающие возможность муниципалитетам открывать счета эскроу в банках для приобретения жилья.

"Сегодня пройдет первое чтение. Мы рассчитываем, что этот законопроект будет принят в ближайшее время: вся страна очень на него рассчитывает. Эта поправка нужна, чтобы формировать государственный заказ на приобретение жилья", — подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем выступлении проинформировал, что в 2020 году в регионе необходимо построить 1 млн 756 тыс. квадратных метров жилья. За пять месяцев текущего года уже введено в строй более 338 тыс. кв. метров.

"Планы достаточно напряженные, но возможности регионального строительного комплекса велики. В первую очередь, нужно стимулировать спрос: именно он во многом определяет темпы строительства. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы сохранили объемы финансирования всех региональных жилищных программ. На эти цели в текущем году выделено более 5 миллиардов рублей", — подчеркнул глава региона.

Александр Моор сообщил, что в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации в Тюменской области ускоренными темпами до конца 2023 года будет выполнена программа по переселению людей из аварийного жилья. В настоящее время уже расселено 36,5 тыс. кв. метров аварийного жилья. Это в 1,6 раза больше планового показателя.

Еще один приоритетный проект — формирование комфортной городской среды. Его реализация в регионе идет с учетом мнения жителей и интересов маломобильных групп населения. В текущем году планируется реконструировать четыре общественных пространства и 27 дворов многоквартирных домов. На эти цели будет направлено более 700 млн рублей.

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города" в 2019 году от Тюменской области признаны победителями заявки Ишима и Тобольска. В 2020 году участником конкурса станет Заводоуковск.

В рамках регионального проекта "Чистая вода" за счет федеральных и областных средств в 2019 году заключены контракты на строительство второй очереди водопроводных очистных сооружений в райцентре Голышманово и селе Большое Сорокино. Общая стоимость строительства составит 379 млн рублей. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой более 5 тыс. жителей региона.

"Наша с вами задача, и на это указал глава государства: люди должны чувствовать положительный эффект нацпроектов, и не в отдаленном будущем, а сейчас", — подчеркнул полпред президента в УФО Николай Цуканов, подводя итоги заседания.