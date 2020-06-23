Обращение президента, показанное с двухчасовым опозданием, шло в записи, - Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что обращение Владимира Путина шло в записи, хотя и с двухчасовой задержкой. Часы на руке президента показывали правильное время, на которое анонсировалось выступление главы государства - 15.00.

"Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире", - цитирует РБК слова пресс-секретаря.

Напомним, обращение вышло с двухчасовой задержкой. Президент в очередной раз пообещал усилить меры поддержки.