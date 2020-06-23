Пятеро младенцев, обнаруженных в московской квартире, были рождены суррогатными матерями

Младенцы, обнаруженные в московской квартире, предназначались для приемных родителей из Китая. Дети были рождены суррогатными матерями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Детей должны были переправить в Китай, однако из-за закрытия границ в связи с коронавирусной ситуацией, отправка задержалась. Это пояснил представитель фирмы, которая организовывала весь процесс.

Младенцев под наблюдением няни-китаянки поселили в квартире в Останкинском районе Москвы. По словам сотрудников компании, новорожденных навещали их "новые" матери – две из них находятся в Москве.

Как утверждают представители фирмы, все процедуры были правильно оформлены юридически и возникшая ситуация – не более, чем недоразумение. Они отмечают, что с их стороны все процессы были проведены – подобраны суррогатные матери, находившиеся под наблюдением в течение всего срока беременности и родов. Дальше держать детей у себя они не могли.

Однако у органов опеки возникли большие вопросы к состоянию квартиры, в которой находились дети. Именно на это, кстати, пожаловались соседи импровизированного "детского сада", услышав плач и постоянный шум за стеной.

Напомним, в одной из квартир дома по улице Аргуновской в Москве обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода. По этому факту ГСУ СКР по столице возбудило уголовное дело.

По данным следствия, в квартире с детьми находились две женщины, личности которых сейчас устанавливаются, как и местонахождение и личности родителей детей. В столичном полицейском главке сообщили, что женщины, живущие в квартире, предположительно, осуществляют услуги по суррогатному материнству.