Пятеро младенцев, обнаруженных в московской квартире, были рождены суррогатными матерями

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Москва
перинатальный центр, врачи, младенец, сювета, недоношенные, демография (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Пятеро младенцев, обнаруженных в московской квартире, были рождены суррогатными матерями

Младенцы, обнаруженные в московской квартире, предназначались для приемных родителей из Китая. Дети были рождены суррогатными матерями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Детей должны были переправить в Китай, однако из-за закрытия границ в связи с коронавирусной ситуацией, отправка задержалась. Это пояснил представитель фирмы, которая организовывала весь процесс.

Младенцев под наблюдением няни-китаянки поселили в квартире в Останкинском районе Москвы. По словам сотрудников компании, новорожденных навещали их "новые" матери – две из них находятся в Москве.

Как утверждают представители фирмы, все процедуры были правильно оформлены юридически и возникшая ситуация – не более, чем недоразумение. Они отмечают, что с их стороны все процессы были проведены – подобраны суррогатные матери, находившиеся под наблюдением в течение всего срока беременности и родов. Дальше держать детей у себя они не могли.

Однако у органов опеки возникли большие вопросы к состоянию квартиры, в которой находились дети. Именно на это, кстати, пожаловались соседи импровизированного "детского сада", услышав плач и постоянный шум за стеной.

Напомним, в одной из квартир дома по улице Аргуновской в Москве обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода. По этому факту ГСУ СКР по столице возбудило уголовное дело.

По данным следствия, в квартире с детьми находились две женщины, личности которых сейчас устанавливаются, как и местонахождение и личности родителей детей. В столичном полицейском главке сообщили, что женщины, живущие в квартире, предположительно, осуществляют услуги по суррогатному материнству.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пятеро младенцев, обнаруженных в московской квартире, были рождены суррогатными матерями

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суррогатное материнство, китай, младенцы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.09.2020 09:50 Мск Два фигуранта дела о торговле детьми заключили сделку со следствием
Ранее 30.07.2020 02:37 Мск Иностранцы не могут забрать тысячу детей от суррогатных матерей из России
Ранее 21.07.2020 11:22 Мск Из-за дела о торговле людьми без средств к существованию остались десятки суррогатных матерей и младенцев
Ранее 16.07.2020 14:45 Мск СМИ: Врач, подбиравший Пугачевой и Галкину суррогатную мать, задержан по делу о торговле детьми
Ранее 24.06.2020 21:05 Мск Главный педиатр Москвы назвал "условно здоровыми" найденных в московской квартире младенцев
Ранее 23.06.2020 19:38 Мск Медики обследуют "суррогатных" младенцев, изъятых из московской квартиры

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.06.2020 16:21 Мск В Москве обнаружили пятерых младенцев без родителей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети