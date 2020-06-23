28 Сентября 2020
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Александр Павленко, ФК Урал (2016) | Фото: Накануне.RU

Экс-игрок сборной России и ФК "Урал" Павленко: Екатеринбуржцы пройдут "Шинник"

Бывший игрок сборной России, ярославского "Шинника" и екатеринбургского ФК "Урал" Александр Павленко поделился ожиданиями от грядущего матча четвертьфинала Кубка России между своими бывшими командами. Как рассказал легенда отечественного футбола журналисту Накануне.RU, результат встречи труднопредсказуем.

"Мне кажется, что преимущество будет у ФК "Урал", так как они одну игру сыграли официально. Но учитывая, что "Шинник" играет дома, это уже будет плюс для "Шинника". Учитывая то, что большое число голов забивается сейчас в нашем футболе, то я думаю, что три гола-то точно забьют в ходе встречи", - считает полузащитник.

Между тем, по словам Павленко, дальше в турнире пройдут екатеринбуржцы.

"Мы знаем ФК "Урал" как одного из претендентов на Кубок России, потому что дважды уже команда играла в финале турнира, поэтому я думаю, что бойцовский характер, ответственность сработают на пользу "Уралу". Это будет интересная дуэль клубов, потому что "Шинник" выходил в четвертьфинал турнира. Но мне кажется, что ФК "Урал" пройдет дальше", - подытожил хавбек.

Александр Павленко выступал за московский "Спартак", грозненский "Терек", "Шинник" и "Урал", "Ростов" и ряд других команд. На счету полузащитника 32 гола.

Отметим, что матч между "Шинником" и "Уралом" состоится уже завтра. Начало игры в 19 часов по уральскому времени.

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Экс-игрок сборной России и ФК "Урал" Павленко: Екатеринбуржцы пройдут "Шинник"

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Теги: Александр Павленко. Шинник, ФК Урал



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