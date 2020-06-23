28 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Захар Прилепин (2018) | Фото: Накануне.RU

Нужен консенсус. Захар Прилепин высказался о строительстве больницы в челябинском городском бору

Лидер партии "За правду" Захар Прилепин считает, что челябинцы должны сами принять решение по вопросу строительства детского хирургического корпуса в городском бору, передает корреспондент Накануне.RU.

"Не подумайте, что я ухожу от ответа, но надо, чтобы челябинцы пришли к какому-то консенсусу, и если у вас будет какая-то общественная позиция, касающаяся большинства, то мы ее поддержим", - заявил писатель, отвечая на вопрос корреспондент Накануне.

По его мнению, необходима общественная дискуссия по данному вопросу или референдум.

Руководитель челябинского регионального отделения партии "За правду" Дмитрий Довбня рассказал, что входил в комиссию по утверждению генплана города. При рассмотрении вопроса экспертное сообщество высказывалось за то, что больница нужна, но нужно находить другую территорию для того, чтобы строить. Во-первых, из-за неудачного расположения больницы с точки зрения транспортной доступности, во-вторых, место, где планируется строительство, это остаток верхового болота, которое питает единственную реку в бору.

"Конечно, нужно строить, но о том, что неудачное расположение больницы, говорилось уже давно и, что нужно искать новую территорию для всего комплекса. Есть общественное мнение, а у чиновников есть своя логика. Им выделили деньги, и нужно ее реализовывать, время не ждет. Они не смогут перенести больницу очень быстро, а если не построить это сейчас, то потом можно и не построить, и остаться без этого подразделения, которое будет спасать жизни детей. Это очень сложный вопрос", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что в регионе очень быстро меняется власть и нет преемственности. Поэтому необходима стратегия развития области и города.

"Я за то, чтобы подход был взвешенный, экспертный и его обсуждали с людьми. Наше мнение было такое, что больницу можно было перенести", - добавил он.

Челябинский городской бор(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. 26 декабря депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей.

20 мая Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска заместителя председателя регионального отделения "Яблока" Андрея Талевлина, в котором он требовал отменить постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Общественники намерены обжаловать решение областного суда.

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Нужен консенсус. Захар Прилепин высказался о строительстве больницы в челябинском городском бору

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Теги: Захар Прилепин, городской бор, строительство, больница,



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