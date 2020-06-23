Андрей Трубецкой: В Сургутском районе мы делаем всё, чтобы процент выживаемости бизнеса был выше

В Сургутском районе сегодня прошло важное для предпринимателей событие. В режиме онлайн-конференции начинающие свой бизнес граждане защищали свои проекты, чтобы получить гранты от администрации Сургутского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Вообще, муниципальная программа таких грантов из районного бюджета работает не первый год. Старт был в 2017 году. Но, понятно, что актуальность программы в 2020 году, когда малый и средний бизнес по всей стране серьезно пострадал во время ограничений из-за пандемии коронавируса, трудно переоценить. Глава района Андрей Трубецкой отмечает, что, "несмотря на пандемию,количество субъектов предпринимательства в районе стабильно растёт".

«Мы продолжим держать курс на поддержку малого и среднего предпринимательства. Меры поддержки, реализуемые в Сургутском районе своевременны и уникальны как для муниципалитета, так и для региона. Мы часто слышим слова благодарности от бизнесменов за гибкость и актуальность инвестиционной политики – это главная оценка нашей деятельности. Безусловно, предпринимательство — это риск, по статистике от 30 % стартапов погибают уже в первый год. Но, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А потому, лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего даже не попробовал. В Сургутском районе мы делаем всё, чтобы процент выживаемости бизнеса был выше», - отмечает глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Сегодня на защиту своих бизнес-проектов заявились 7 участников из разных поселений Сургутского района. Три проекта из сферы общественного питания. Это:«Первая Кондитерская» на Барсово, Пиццерия «Марио пицца» п.г.т. Федоровский и семейное кафе-кондитерская «Незабудка» - первое в сельском поселении. Знаково, что практически каждый из этих бизнес-проектов содержит социальную составляющую. "Первая Кондитерская" изготавливает необычные десерты исключительно из качественных, натуральных ингредиентов без искусственных добавок и примесей, а в вариантах меню кондитерской имеется специальный вариант для слепых и слабовидящих. Изюминка проекта пиццерии заключается в «открытой кухне» для посетителей и возможности заказать еду на дом.

Помимо представителей сферы общественного питания в защите своих бизнес-идей участвовали два проекта про производству изделий из пластика (оба на территории сельского поселения Солнечный), проект школы скорочтения «IQ 007» (городское поселение Федоровский) и проект по переработке кедровой шишки в орех - создание пункта приема дикоросов на территории с.п. Тундрино.

Онлайн - защиту простой для предпринимателей не назвать. Вопросы комиссии, конечно, не ставили в тупик претендентов, но предполагали серьезную проработку всех аспектов проекта. Экспертная комиссия состоит из представителей районной администрации, независимых экспертов финансовой сферы, представителей Фонда поддержки предпринимательства Югры, микрофинансирования Югры, Сургутской ТПП, Сургутского центра занятости населения и членов Совета предпринимательства Сургутского района. Как сообщили Накануне.RU в отделе информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района, основными критериями при оценке проектов - конкурсантов были - количество создаваемых рабочих мест, уровень заработной платы на вновь создаваемых предприятиях, размер налоговых отчислений, уровень софинансирования проектов и сроков окупаемости.

Максимально бизнесмен - участник конкурса может получить на развитие своего проекта до миллиона рублей. В муниципалитете, кстати, помимо грантов - «миллионников», оказывается и поддержка в виде субсидий на различные цели бизнеса, льгот по аренде муниципального имущества, земельных участников, а также образовательных программ.

«Несколько лет подряд район возглавляет инвестиционный рейтинг Югры – это результат планомерной работы, а не PR-кампании, и он подтверждается прежде всего отзывами самих предпринимателей, а также сухими статистическими данными. Сургутский район единственный муниципалитет Югры, где число субъектов предпринимательства растёт начиная с 2014 года. Инвестиционный рейтинг составляется из двух частей: первая – фактические данные из открытых источников, вторая – оценка бизнес-сообщества. В результате формируется региональный рейтинг по всем муниципалитетам, он утверждается ежегодно на инвестиционном Совете ХМАО-Югры при губернаторе. Результаты рейтинга за 2019 год будут подведены уже 25 июня. Надеюсь, что Сургутскому району удастся сохранить лидерство и в этом году», - прокомментировал Андрей Трубецкой.

Итоги сегодняшней онлайн-защиты бизнес-проектов станут известны 26 июня.