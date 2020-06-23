Путин: С 2021 года в России вводится дифференцированная шкала НДФЛ

Владимир Путин обратился к россиянам:

"Резко изменившийся уклад жизни, тревоги и опасения и даже горечь потерь, разлуки с родными и близкими, мысли о том, что будет завтра, как обеспечить семью, поддержать родителей. Но это было и время надежды, благодарности знакомым и даже незнакомым людям. Всем приходилось непросто. Но в стране не было растерянности. Многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы, с которой можно бороться только всем вместе. Именно поэтому мы смогли ответить на вызов колоссальной мощности.

Благодарю за ответственное отношение к здоровью, за взаимную поддержку, за достоинство, с которым граждане России прошли через самый опасный период. Особо отмечу добровольцев, волонтеров.

Вы помните, что буквально после новых сообщений о новом вирусе он стал распространяться как пожар. Эпидемия разделила время на "до" и "после".

Мы совместно с экспертами просчитывали разные сценарии. Крупные очаги были вблизи границ России. На наших рубежах были усилены меры предосторожности, они позволили в начале марта выиграть драгоценное время, задержать эпидемию. Мы спасли десятки тысяч жизней. Мы убедились, что эпидемии можно противостоять.

Но было очевидно и другое: мир взаимосвязан, а значит, отгородиться будет невозможно. По всей стране мы объявили нерабочие дни – более чем на месяц. Как показало время, мы сделали это своевременно и обоснованно. И мы добились главного – сохранили человеческие жизни.

При этом мы действовали не по шаблону. В каждом регионе была своя ситуация. Мы выбрали гибкую модель, субъекты получили дополнительные полномочия. Такой подход оправдал себя. Я хочу поблагодарить глав регионов и городов, всех, кто находился на своем посту. Да, в ряде субъектов остается сложной (Тыва, Карачаево-Черкесия, Югра, Ямал), но у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Вся Россия придет на помощь. Если потребуется – все силы соберем в кулак, как это было в Дагестане, Забайкалье.

Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Россия в числе немногих стран мира наладила производство эффективных лекарств для лечения коронавируса. Слаженно отработали отрасли экономики, учителя, преподаватели. Желаю успехов выпускникам школ, которые будут сдавать ЕГЭ. Обращаюсь к сельским школьникам: ваши родители сделали все, чтобы обеспечить Россию хорошим урожаем.

Все вы совершили невозможное: строили новые корпуса, переоснащали больницы. Если в середине марта было около 40 тыс. коек специализированных, сейчас их более 180 тыс. Резерв мы сохраняем в повышенной готовности, даже несмотря на то, что ежедневное число случаев заражения сокращается.

Что важно: такая позитивная динамика отмечается на фоне постоянного увеличения тестирования. Мы можем выявлять болезнь даже на ранней стадии, пресекать ее распространение. Мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус все еще опасен. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными, особенно до тех пор, пока мы не начнем производство эффективной вакцины. Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь должен быть принцип "не навреди". Сама по себе вакцина исключительно важна, но она не панацея. Нужен комплекс санитарных мер. Во многих странах критическая перегрузка больниц стала причиной высокой смертности. Российская медицина может оперативно реагировать на такие вызовы.

Хочу еще раз поблагодарить всех врачей, фельдшеров, медсестер, кто борется сегодня, кто столкнулся с этой колоссальной нагрузкой и ежечасно рискует своей жизнь. Поддержать вас – святая обязанность государства. Мы не снимаем эти вопросы с контроля, в том числе это касается материальной поддержки. Изъяны были конечно, но в ручном режиме система выстроена. Только прямые федеральные доплаты в июне получат более 350 тыс. медиков. Борьба продолжается. Принято решение продлить эти выплаты на июль и август. Доплаты освобождаются от налогов и будут учитываться при расчете отпускных – специалисты получат повышенные отпускные.

Еще на два месяца – до 15 сентября – продлены и выплаты для соцработников.

В целом российская система здравоохранения ответила на вызов адекватно. Но она обозначила и нерешенные проблемы. Иногда возникали сложности с оказанием плановой помощи. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации. Все средства, которые вложены за эти месяцы в здравоохранение, будут работать на благо нашего здравоохранения. Мы обязательно модернизируем здравоохранение, учтем полученный трудный опыт.

Отдельно хочу остановиться на теме лечения и помощи детям с орфанными заболеваниями. Часто родителям не остается выхода, кроме собирать деньги или обращаться в фонды. Здесь необходимо государственное решение. Надо определить постоянный источник финансирования. У нас с 2001 года плоская шкала НДФЛ. То, что граждане с разным уровнем дохода платят одинаковый налог, на первый взгляд несправедливо. Но эти средства государство получило возможность направить на социальную сферу и здравоохранение. Сейчас появилась возможность распределять налоговую нагрузку дифференцировано. Предлагаю с 1 января изменить ставку НДФЛ с 13% на 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год. Будет облагаться только та часть, которая превышает 5 млн руб. Эти средства предлагаю окрасить и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на высокотехнологичную медпомощь. Это даст дополнительный доход в 60 млрд руб. Решение об использовании средств должно быть прозрачным, его имеют право принимать только врачи, общественные деятели, которые имеют репутацию и авторитет.

Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Самая острая проблема во всех странах – сокращение занятости, рост безработицы. Прямая поддержка и инвестиции в народосбережение – это залог устойчивого роста национальной экономики. В этой логике мы строим наши действия. Базовой задачей стало поддержать занятость, сохранить доходы, решать проблемы людей. Основной критерий помощи бизнесу – сохранение рабочих мест. На это были направлены беспроцентные кредиты, налоговые отсрочки, прямые государственные субсидии. Особый акцент был на прямой поддержке людей. Экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. В июле нужно выплатить еще по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Тем, кто уже получил июньскую выплату, июльская выплата будет проведена автоматически, собирать еще раз справки не надо. Такой же механизм будет применяться к семьям с детьми до трех лет.

Фото: vologda-oblast.ru

Понимаю, что во время эпидемии пришлось семьям, где родители потеряли работу. Мы их адресно поддержали. Поддержку получили свыше 2,5 млн человек – мы помогли почти всем, кто столкнулся с безработицей. Выплаты продолжат действовать и в июле, и в августе.

Благодаря ответственной денежно-кредитной политике у нас не произошло сильного роста цен. Паника на мировых рынках была. Мы не допустили критического падения рубля. Стабильность его была обеспечена не искусственно, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики. Далеко не всем странам удалось так сделать. Сейчас надо помочь людям вернуться к работе. В 2021 году мы должны полностью восстановить рынок труда – чтобы безработица вернулась на докризисный уровень.

Мы сохраним долгосрочные ориентирование – бюджетное правило и инфляционное таргетирование. Это принципиальные меры для устойчивости экономики. Отмечу последовательную политику Центрального банка – понижена ключевая ставка до минимального за всю историю уровня в 4,5%.

Мы запустили программу льготной ипотеки со ставки 6,5%. Сейчас надо расширить возможности программы. Предлагаю распространить ее на новое жилье стоимостью до 6 млн руб. (до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге).

Льготные кредиты для компаний под 2% с последующим списанием при сохранении рабочих мест будут расширены – будут выделены еще 100 млрд руб. на этот проект.

Некоторые ограничения пока сохраняются – это объективно необходимо. Но главы регионов должны крайне продуманно подходить к открытию экономики. нужно обеспечить безопасность граждан и не задавить бизнес избыточными требованиями. Надо избавить экономику от бюрократических ограничений, которые сохраняются годами. Мы увидели, например, что можно строить гораздо быстрее без обременительных расходов денег и времени. Правительство готово перевести почти треть требований к тройке в разряд рекомендательных. И такие резервы есть во всех отраслях экономики. Нужно предоставить больше свобод и возможностей предпринимателям. С 1 июля на территории всей страны появится возможность регистрации самозанятых. Этот статус можно будет получить с 16 лет. Начинающие предприниматели получат и налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Мы приняли дополнительные меры поддержки в основных отраслях экономики. в них заняты десятки миллионов людей. 10 июня встречался с представителями сферы IT. В период эпидемии мы увидели, какими мощными возможностями обладает этот сектор. Только за последние пять лет экспорт отечественного софта увеличился вдвое. Здесь сосредоточены сквозные решения для всех сфер жизни. Конечно, для поддержки этой отрасли нужны нетривиальные подходы. Планы по поддержке отрасли подготовлены. Решения приняты. В качестве первого шага будет проведен налоговый маневр, сокращена нагрузка на фонд оплаты труда. Мы до 15% понизили страховые взносы для МСП, в IT-сфере мы пойдем дальше. Сейчас ставка для таких компаний 14% - она будет снижена до 7,6%. Будет снижен и налог на прибыль с 20% до 3%. Все это бессрочно.

У нас много предпринимателей, которые работают и за рубежом. У них должна быть возможность цивилизованно платить налоги дома. Сейчас резиденты платят налоги по запутанной схеме, она будет кардинально упрощена. Им будет предоставлена возможность платить фиксированную ставку в 5 млн руб. ежегодно без предоставления налоговой отчетности.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Регионам выделят еще 100 млрд руб. на компенсацию региональных расходов на борьбу с эпидемией. Добавим еще 100 млрд руб. на обновление региональной дорожной сети – их получат те регионы, которые ремонтируют дороги качественно и с опережением графика. Дополнительные ресурсы будут вложены в газификацию и созданию транспортной инфраструктуры. РЖД разместила бессрочные облигации для сохранения инвестпрограммы. Этот и другие важные вопросы будут обсуждаться уже в июле. Нам предстоит уточнить параметры нацпроектов. Погрузить в них план по восстановлению экономики. Прошу правительство предусмотреть расходы на здравоохранение и образование.

1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию. Они вступят в силу только в случае одобрения. В случае их принятия они зададут более высокие требования к социальной политике. Прошу это учитывать и правительство, и руководителей органов власти.

Уважаемые граждане! Прошедшие месяцы стали временем трудных испытаний. Но с самого начала мы сделали свой выбор. Твердо решили, что на первом плане должен быть человек. Главное сберечь людей, а все остальное – приложится. Проявлялись лучшие качества нашего народа. Мы осознали, как важны солидарность и доверие. Эпидемия еще не закончилась. Нам надо додавить, дожать эту заразу. Накопилось немало задач. Понимаю, что это тоже непростой период. Уверен, что вместе мы непременно решим все проблемы. Все обязательно наверстаем. Спасибо!".