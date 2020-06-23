Теннисист Джокович вместе с женой заразился коронавирусом

Первая ракетка мира, теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом.

Известно, что заразилась и жена спортсмена, а дети - нет. Все они сдали анализы.

Напомним, что в июне серб организовал турнир на Балканах под названием Adria Tour. Во время него у нескольких людей подтвердилось наличие инфекции.

"Мы организовали турнир во время, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться", - цитирует championat.com слова заявления Джоковича.

Отметим, что турнир прервали, когда положительный тест на вирус сдал болгарин Григор Димитров. Кроме него COVID-19 был обнаружен у хорвата Борна Чорича, серба Виктора Троицки и ещё нескольких тренеров. Сам Джокович дошёл в этом турнире до финала, где должен был встретиться с россиянином Андреем Рублёвым, но матч отменили.

33-летний серб сказал, что невероятно сожалеет о каждом отдельном случае заражения. А также добавил, что отправляется на 14-дневную самоизоляцию.