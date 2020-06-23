В мэрии Екатеринбурга предложили провести анкетирование по парку 22 Партсъезда

В Екатеринбурге не затихает очередной "скверный конфликт". Группа горожан выразила резкий протест против плана реконструкции парка имени 22 Партсъезда, предложенного городскими властями. В зоне рекреации во Дворце молодежи регулярно собираются люди, которые требуют у чиновников пересмотреть проект. Теперь создана и соответствующая рабочая группа, которая скоро соберется. Журналист Накануне.RU обсудил ситуацию с вице-мэром уральской столицы Екатериной Куземкой.

- Екатерина Анатольевна, год назад вы своим выходом в сквер возле Театра драмы во время протестов спасли лицо городской администрации. Может, приедете сейчас на встречу с горожанами и в парк имени 22 Партсъезда?

- Я человек очень наблюдательный. Посмотрела, кто приходит на эти мероприятия. Например, есть бывший депутат гордумы Виктор Семин, который является товарищем депутата ЕГД Константина Киселева. Месяца два назад Семин обратился в администрацию. Его возмутила в проекте детская площадка. "Я человек пожилой и дети мне мешают", - сказал он.

Идут общественные слушания, и Семин занял жесткую позицию. На самих собраниях лишь человек пять были местные жители (которые говорили: "Отремонтируйте нам уже парк"). А остальные были те, кто был в сквере на Драме в мае 2019 года. Они говорили: "Мы вам устроим, как там!". Нужно идти людям навстречу на примере парка Зеленая роща. Нужно собираться не столько Семину и активистам, а необходимо встречаться с жителями домов рядом с парком. Не стоит дискриминировать жителей.

- Какие меры, на ваш взгляд, могут помочь решить закрыть конфликт вокруг парка?

- Общественных слушаний недостаточно. Нужно искать общественный компромисс. Можно провести анкетирование людей.

- Представитель экологического совета при мэре Екатеринбурга Вадим Аверьянов на встрече с людьми в парке заявил, что всех их "нужно сажать за митинги". Может, следовало другого человека отправить из администрации?

- Фраза Аверьянова была вырвана из контекста. Если смотреть полную запись мероприятия, то можно услышать, что эти слова были сказаны после того, как люди в парке сказали, что пойдут ломать забор. Тема экологии везде спекулятивная. Нужно не идти на поводу у узкой группы. Кстати, Аверьянов хорошо отработал несколько подобных споров. Была проведена большая работа. Тут мы видим, что ситуация нагнетается. Надо прийти к анкетированию. Привлечь экспертов и волонтеров. Пройтись по парку и все посмотреть. Тогда будет стопроцентное понимание ситуации.