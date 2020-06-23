"Кто возьмет билетов пачку..." В Екатеринбурге на голосовании по Конституции пройдет призовая лотерея

В уральской столице решили стимулировать явку на голосование по поправкам в Конституцию с помощью лотереи. Об этом корреспонденту Накануне.RU рассказал глава аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров.

Так, приглашения для участия в голосовании людям будут раздавать на улице. К этому привлекут волонтеров. Всего будет выпущено 600 тысяч приглашений.

Это делается для того, чтобы повысить интерес людей к голосованию и мотивировать их приходить на участки.

"На приглашениях будут отрывные купоны. 2 июля состоится розыгрыш. Потом смс отправят победителям", - заявил Захаров.

В "сером доме" отметили, что необходимо, чтобы явка по городу составила 55%. Для этого необходимо, чтобы на участки пришли 550 тысяч человек.

Как рассказала журналисту Накануне.RU вице-мэр Екатерина Куземка, акция пройдет в рамках Дня строителя.

"Будет розыгрыш автомобилей, электросамокатов. Также предусмотрен и супер-приз", - заключила Куземка.