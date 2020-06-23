Мэр Екатеринбурга удовлетворил депутатов гордумы

Депутаты Екатеринбургской гордумы заслушали отчет мэра Александра Высокинского о работе в 2019 году. Впервые в истории уральской столицы, местные политики поставили удовлетворительную оценку градоначальнику. Практически все депутаты проголосовали в поддержку документа. Против выступили лишь депутаты Константин Киселев и Андрей Пирожков. Корреспондент Накануне.RU наблюдал за заседанием.

Поначалу мэр Александр Высокинский предложил перейти сразу к вопросам от депутатов. Предварительно глава города лишь изложил основные показатели развития города в прошлом году.

Как стало понятно из текста справки, уральская столица побила рекорд по объемам ввода жилья. Также в Екатеринбурге зафиксирован прирост населения в среднем на 10-15 тысяч человек.

Затем посыпались вопросы. Интересно, что несмотря на большое число проблемных точек в работе администрации, лишь один депутат задавал неудобные вопросы, - коммунист Андрей Пирожков. Стоит подчеркнуть, что как только Пирожков заговорил о неудобных вопросах, ему стал мешать высказываться ряд депутатов.

Пирожков спросил, почему до сих пор не состоялось обещанное заседание рабочей группы по вопросу парка 22 Партсъезда, а также о том, какова необходимость менять в городе все тротуары на гранитные.

"Мы попросили списки участников. Они пришли в субботу, а не в пятницу. Поэтому встреча пройдет в четверг. Что касается гранита, то если мы хотим быть европейским городом, мы будем заниматься гранитом. Не переживайте. Все будет хорошо с качеством", - ответил Высокинский.

Тогда 25-летний народный избранник задал еще один наболевший вопрос: "Когда вернете льготный проездной билет для студентов?".

Глава Екатеринбурга пообещал решить проблему в начале 2021 года. "Проблему решим в начале года. Льготы для студентов оплачивает городской бюджет", - отметил Высокинский.

Депутат Тимофей Жуков попытался напомнить, что сегодня главная тема - это отчет главы города и его обсуждение, и задал вопрос по поводу инвестнадбавки касательно метрополитена.

"Мы ввели инвестнадбавку для метрополитена. Новый состав метрополитена стоит столько же, сколько детский садик. Поэтому мы купили несколько составов. Мы потеряли выручку в первом и втором квартале этого года. 250 млн были выделены на проектирование метро. На сегодня все идет ровно", - ответил мэр.

Сергей Шадрин поинтересовался оценкой развития метрополитена у самого главы. Тот в свою очередь намекнул политику на суд по поводу участка земли, где должна разместиться станция метро Бажовская. Дело в том, что Шадрин вставал на сторону противников мэрии - ООО "Промавтосервис", руководство которой планировало возвести над законсервированной Бажовской 18-этажный жилой дом.

"Оцениваю работу удовлетворительно. У нас попытались украсть территорию под станцию метро. И сделали это нагло", - расставил акценты Высокинский.

Затем все тот же Пирожков поднял вопрос об очистных сооружениях ЕМУП "Водоканал" в микрорайоне Химмаш и о том, когда там пропадет ужасный запах. Накануне.RU неоднократно писало о зловонии, которое мешает жить жителям всего района.

Александр Высокинский пообещал, что неприятный запах на Химмаше пропадет к концу года.

"Этому вопросу уже 10 лет. "Водоканал" делает все, что от него зависит. Нужно 7 миллиардов. Их нет. Большая часть запаха к концу года пропадет", - ответил он.

На этом месте случился неожиданный поворот. Депутат от "Справедливой России" Александр Караваев предложил лишить Пирожкова слова, хотя все свои возмущения он выражал этично и в рамках регламента. В итоге 16 человек проголосовали "за" и лишь один выступил против. Спикер Игорь Володин вынес Пирожкову предупреждение.

Затем слово взял депутат Александр Колесников. Он заявил о том, что будет голосовать за отчет, так как его устроили показатели развития города. Также "справоросс" отметил, что у горожан стало больше личных автомобилей.

Депутат Дмитрий Сергин же сравнил отчет главы с мультфильмом про Простоквашино и дядю Федора.

"Отчет, словно мультик про дядю Федора и кота Матроскина. У нас все хорошо. Но лапы болят и хвост отваливается. В отчете много воды", - отметил депутат.

Затем Александр Караваев хвалил мэра за рост показателей, а Елена Дерягина за достижения в области медицины. Не упустил возможности похвалить главу города и Владимир Стругов.

Тем временем, депутаты все записывались и записывались в ораторы. Но когда в списке оставалось еще шесть депутатов, спикер Игорь Володин предложил голосовать.

В итоге лишь два депутата проголосовали против, и отчет был принят.

"В целом 2019 год для города был успешным. Мы в два раза увеличили объемы социальной сферы, в 1,5 раза увеличили темпы ремонта дорог. Мы увеличили нормы строительства также в 1,5 раза. Год был непростой, конечно. Все помнят события в сквере. Выражаю благодарность губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву за поддержку проектов", - заключил Высокинский.

Подчеркнем, что принятие отчета депутатами является важным событием. В случае вынесения мэру оценки "неудовлетворительно" мэра можно бы было снять со своего поста путем вынесения технического неуда.