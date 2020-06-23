Верховный лама Тывы скончался от коронавируса

Скончался верховный лама Тывы Джампел Лодой, заболевший коронавирусом. Об этом в Instagram-обращении сообщил глава республики Шолбан Кара-Оол.

"Мне не хочется верить в это. Ему еще 45 лет не было. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тыва понесла большую утрату. Выражаю слова соболезнования своему народу, близким, семье. Не верится. Только вчера, казалось бы, очень много планов и надежд формировали для развития буддизма. Я как будто потерял крыло. Но в то же время, он нам завещал, что буддизм, его учение, требует срединного пути. Нет и не должно быть большой радости как и большого горя – так устроен мир. Я верю, что он переродится. Тот человек, который приносит много блага, непременно переродится и возвратится к своему народу", - сказал глава региона.

Джампел Лодой несколько недель находился в тяжелом состоянии, у него были сопутствующие заболевания. В консилиуме по поводу его здоровья принимали участие представители НМИЦ ФПИ Минздрава России, которые работают в Тыве по поручению министра здравоохранения России и по приглашению главы республики

Духовным буддийским лидером Тувы 44-летний Лодой был избран в декабре.