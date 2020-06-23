Глава Сургутского района, контактировавший с больным коронавирусом, вышел на работу

Вышел на работу глава Сургутского района Андрей Трубецкой, контактировавший ранее с больным коронавирусом, сообщила Накануне.RU глава отдела информационной политики и аналитической работы администрации муниципалитета Любовь Иванцова.

"Андрей Трубецкой вышел на работу 22 июня. Проводит встречи онлайн, переговоры по телефону. Коронавирус не подтвердился, тесты у него отрицательные. Неизвестно, с кем именно он контактировал", - сказала Иванцова.

Напомним, политик провёл на самоизоляции 12 дней. Ранее коронавирус подхватили главы Нефтеюганска Сергей Дегтярёв и Сургута – Вадим Шувалов.