Захар Прилепин: Путин не собирается идти на новый срок, ему все ужасно надоело

Лидер партии "За правду" Захар Прилепин считает, что действующий президент Владимир Путин не собирается идти на новый срок, а поправка об обнулении сроков необходима, чтобы нормализовать ситуацию внутри страны. Об этом писатель и политик заявил во время пресс-конференции в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

Прилепин входил в комиссию по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и сам внес несколько поправок на рассмотрение.

"Вносил их не только я, но разрабатывал, в том числе, и я со своими юристами. И поправка о неотчуждаемости территорий России и поддержке русскоязычной диаспоры за рубежом - на встрече с президентом я прямо об этом объявил, и ее внесли после этой встречи. Я, правда, предлагал еще внести статус России как ядерной державы, но тут меня Владимир Владимирович отфутболил и сказал, что они придумали какое-то другое оружие, которое будет еще лучше и не надо вносить статус, потому что это будет уже неактуально", - рассказал он.

Говоря о поправке об обнулении сроков действующего президента, он подчеркнул, что здесь вопрос личного выбора.

"Я никого не агитирую ни за, ни против. Моя позиция основана на опыте наблюдения за происходящим в России, в том числе в преддверии 2024 года, когда должны состояться выборы нового президента. Я наблюдал такое количество, можно сказать, подстав и вялотекущей гражданской войны между разными провластными кланами в России, что меня иногда это повергает в трепет. Прямо говоря, у нас ФСБ и ГРУ находятся в прямом противостоянии, потому что и у той, и у другой [структуры] есть свой преемник, не говоря уже о том, что наши западные партнеры вкладывают колоссальные средства в условного Ходорковского или в условного Навального. Интерес их тоже крайне большой по отношению к этим выборам, потому что если у нас действующий президент уходит, то, конечно, надо в это вкладываться. И там накал уже такой и внутри России, и внутри Кремля, и в целом в мире, что эта турбулентность мешает реальному управлению страной, тем более в нынешней ситуации. В этой атмосфере, как я это себе представляю, не нашел другого выхода действующий президент, как всем прямым текстом объявить, что, если вы не успокоитесь, то я никуда не уйду", - отметил он.

По мнению Захара Прилепина, Владимир Путин не собирается баллотироваться на новый срок.

"По моим ощущениям, действующий президент не собирается идти на новый срок. Ему ужасно надоело все происходящее. Он даже в Москве периодически не живет подолгу, потому что, наверное, уже видеть не может многих своих приближенных. Ему надо довести этот корабль до 2024 года, а потом сказать за какое-то время, что теперь боритесь. Но он хочет четыре года в нормальной ситуации, а не как сегодня в США. Это мое представление, если я ошибся, то готов извиниться. Настолько стала накручиваться эта ситуация, что пришлось, а другого способа, чтобы донести до всех игроков свои намерения, не придумали", - считает он.

Напомним, на днях президент РФ в эфире ВГТРК Владимир Путин не исключил возможности выдвижения на новый срок. По словам главы государства, в случае отсутствия такой перспективы у него, через два года начнутся игры престолов вместо нормальной работы. "Если этого не будет, то года через два, я знаю это на собственном опыте, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках новых преемников", - заявил Путин.