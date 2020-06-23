28 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область Уральский ФО
(2006) | Фото: Накануне.ru

Депутаты челябинского ЗСО поддержат бизнес и инвестпроекты

Новый пакет мер для предпринимателей Южного Урала был поддержан сегодня депутатами комитета по бюджету Законодательного собрания Челябинской области. Изменения коснулись налога на прибыль и имущество организаций, будут внесены поправки в областной закон об упрощенной системе налогообложения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Сегодня на комитете мы приняли очередной пакет региональных законов, подготовленных губернатором области в целях смягчения налогового климата для отдельных отраслей экономики и категорий хозяйствующих субъектов, в том числе для пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции", - отметил в комментарии к решению Владимир Мякуш.

Владимир Мякуш(2019)|Фото: Накануне.RU

Например, по налогу на прибыль расширяются сферы деятельности, в которых реализуются инвестиционные проекты Челябинской области по строительству или по реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств. В два раза снижается объем вложений для организаций, которые реализуют приоритетные инвестиционные проекты.

Одновременно расширяются сферы деятельности организаций, для которых в 2020 году действует пониженная ставка на имущество в 1,1%. Что касается упрощенной системы налогообложения, депутаты бюджетного комитета также предлагают снижение налоговых ставок (до 5 и даже до 1% по семи видам деятельности).

Поправки рекомендованы к принятию на ближайшем заседании южноуральского парламента.

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Депутаты челябинского ЗСО поддержат бизнес и инвестпроекты

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Теги: Владимир Мякуш, Законодательное собрание Челябинской области, налоги, ставка



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