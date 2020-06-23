В Москве обнаружили пятерых младенцев без родителей

В одной из квартир дома по улице Аргуновской в Москве обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода. По этому факту ГСУ СКР по столице возбудило уголовное дело.

По данным следствия, в квартире с детьми находились две женщины, личности которых сейчас устанавливаются, как и местонахождение и личности родителей детей.

В столичном полицейском главке сообщили, что женщины, живущие в квартире, предположительно, осуществляют услуги по суррогатному материнству.