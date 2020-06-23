28 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В Москве обнаружили пятерых младенцев без родителей

В одной из квартир дома по улице Аргуновской в Москве обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода. По этому факту ГСУ СКР по столице возбудило уголовное дело.

По данным следствия, в квартире с детьми находились две женщины, личности которых сейчас устанавливаются, как и местонахождение и личности родителей детей.

В столичном полицейском главке сообщили, что женщины, живущие в квартире, предположительно, осуществляют услуги по суррогатному материнству.

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В Москве обнаружили пятерых младенцев без родителей

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Теги: новорожденные младенцы, родители



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